Brasil estrena su primer corredor logístico electrificado entre Río y São Paulo

El proyecto, llamado Laneshift e-Dutra, fue presentado en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) y pretende revolucionar el transporte de cargas en Brasil, que se realiza principalmente por carretera.

El e-Dutra nació con el apoyo de un consorcio de 17 empresas del sector del transporte y la logística, entre ellos gigantes como Volkswagen, o Amazon y LOTS Group, una empresa de soluciones tecnológicas para el sector del transporte del Grupo Scania, responsable del primer viaje.

“Lo que estamos mostrando con este proyecto es que la logística sostenible no es algo para dentro de diez años. Ya es posible hoy”, afirmó a EFE Edson Guimarães, director ejecutivo para América Latina de LOTS Group.

El plan es ambicioso: hasta 2030, cerca de 1.000 camiones eléctricos deberán cruzar diariamente la Vía Dutra, que conecta a 60 millones de personas en los dos principales polos económicos de Brasil, que son responsables del 41 % del PIB.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando esto sea una realidad, se evitará la emisión de cerca de 75.000 toneladas de CO2, lo que equivale a los gases que generan cerca de 16.000 automóviles de combustión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Guimarães, el e-Dutra es un ejemplo de cómo la colaboración entre empresas, gobiernos y organizaciones técnicas es “la espina dorsal” de la transición del diésel a energías limpias.

“Ningún actor consigue hacer esta transformación de forma aislada. La logística verde solo avanza cuando toda la cadena trabaja de manera coordinada”, explicó.

Además del proyecto en la Vía Dutra, LOTS presentó en la COP30 otro piloto de descarbonización: la primera ruta de larga distancia con camiones a biometano, en un proyecto que une Scania, Ultragás y el Senai, una institución privada sin ánimo de lucro que ofrece formación profesional y tecnológica para la industria brasileña.

La ruta, de 2.950 kilómetros, une São Bernardo do Campo, urbe vecina a São Paulo, y Belém, ciudad amazónica en la que se desarrolla la cumbre climática de la ONU.

Este tipo de proyectos, según Guimarães, van a contribuir a disminuir la llamada “paridad de costo total de propiedad”, es decir, harán que los camiones eléctricos y con combustibles sostenibles igualen en precio a los de diésel.

“Hoy vemos muchos proyectos pilotos, pero todavía a poca escala. Para escalar, la transición necesita costos equivalentes al modelo tradicional. Ese es el gran acelerador”, señaló.

LOTS asegura que ya ha mostrado que es posible avanzar hacia esa paridad, en un proyecto reciente de logística con la industria de empaques metálicos, que permitió mejorar más del 200 % la eficiencia operativa en apenas dos meses, reduciendo horas y optimizando rutas para compensar el costo de tecnologías verdes.

Guimarães insiste en que ese camino —"más eficiencia, más cooperación y más electrificación"— será crucial para que el e-Dutra deje de ser un piloto y se convierta en el primer corredor logístico verde a gran escala de América Latina.