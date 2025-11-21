Cámara Baja de EEUU condena "horrores del socialismo" antes de reunión de Mamdani y Trump

La resolución obtuvo 285 votos a favor, 86 de los cuales fueron de demócratas que votaron junto a los republicanos en favor de la resolución, y 98 en contra.

El texto, presentado por la legisladora republicana de Florida María Elvira Salazar, carga contra la ideología y la acusa de "provocar repetidamente hambrunas y asesinatos en masa".

Además señala como responsables de "los mayores crímenes de la historia" a "ideólogos socialistas, entre ellos Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro".

Durante el debate en la cámara, Salazar tuvo un enfrentamiento con Maxine Waters, legisladora demócrata por California, tras acusarla de ser "amiga" de Fidel Castro, aunque finalmente retiró sus comentarios a petición de la liberal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La victoria de Mamdani en Nueva York provocó gran malestar entre el Partido Republicano, que le acusa de radical, y en el ala más moderada de los demócratas, que no se siente cómoda con algunas de sus propuestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El futuro alcalde, que será investido el próximo 1 de enero, obtuvo más del 50 % de los votos tras presentarse como candidato demócrata a las elecciones locales de Nueva York y autodefinirse como un socialdemócrata.

Durante la campaña electora, Trump cargó duramente contra él y llegó a amenazar con arrestarle y deportarlo si se imponía en las elecciones, además de asegurar que negaría la concesión de fondos federales.