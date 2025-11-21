Caricom aprueba 500.000 dólares en ayuda de emergencia para Jamaica tras el huracán

Esta asignación se suma a una de 300.000 dólares previamente otorgada al Mecanismo Regional de Respuesta de la Agencia Caribeña para la Gestión de Emergencias por Desastres que se ha utilizado para sufragar los costos del despliegue de miembros de un equipo de evaluación en Jamaica.

Los nuevos fondos buscan apoyar las primeras labores de recuperación, con especial atención a la gestión rápida y segura de la gran cantidad de escombros generados por el huracán, explicó el comunicado de Caricom.

De acuerdo a los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Melissa ha destruido o dañado gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica y ha dejado más de 4,8 millones de toneladas de escombros en la isla, suficientes para llenar 480.000 camiones.

El apoyo de Caricom tiene como objetivo restablecer el acceso a los servicios esenciales, reducir los riesgos para la salud pública y el medioambiente, y acelerar la recuperación económica en las comunidades más afectadas y desatendidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director ejecutivo del Fondo de Desarrollo de Caricom, Rodinald Soomer, declaró que la idea no es solo ayudar a reconstruir lo perdido, sino también "fortalecer la resiliencia para que las comunidades salgan adelante más fuertes y mejor preparadas para futuras crisis".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este paquete de ayuda refleja nuestra convicción en la solidaridad regional y la responsabilidad compartida", afirmó Soomer sobre la postura de Caricom, una organización integrada por 15 países, entre ellos Jamaica.

Según los últimos datos del Gobierno jamaicano, al menos 45 personas murieron a causa del huracán, de categoría 5, y 15 continúan desaparecidas.

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaron el miércoles que los daños provocados por Melissa en Jamaica ascienden a 8.800 millones de dólares, una cifra equivalente al 41 % del PIB de 2024, lo que lo convierte en el huracán más costoso en la historia registrada del país.