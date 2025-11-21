China restaura monumentos soberanistas en una isla disputada con países vecinos

Un equipo de expertos del Instituto de Bienes Culturales y Arqueología de la provincia insular de Hainan permaneció durante seis días en la isla de Woody (llamada Yongxing en China) restaurando un monumento erigido en 1946 para conmemorar la toma de las Paracel (Xisha, en chino) por parte de Pekín tras la II Guerra Mundial.

La iniciativa fue divulgada por las autoridades de Sansha, una localidad en la isla de Woody fundada por China en 2012 -inicialmente como destacamento militar- para reafirmar y administrar su control sobre ésas y otras islas en el mar de China Meridional.

Según un comunicado del gobierno local, los especialistas limpiaron y reforzaron el monumento, que se había deteriorado a causa de la humedad y el salitre.

"El Monumento a la Recuperación de (las islas) Xisha es un poderoso recordatorio de la restauración de la soberanía china sobre las islas del mar de China Meridional tras la ocupación ilegal japonesa durante la II Guerra Mundial", indica la nota oficial, que añade que la campaña se extenderá a otros puntos históricos de la isla.

China se disputa los archipiélagos Paracel y Spratly con otros países como Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei o Taiwán y en los últimos años también ha llevado a cabo millonarias prospecciones arqueológicas submarinas en las aguas disputadas, en busca de vestigios históricos que sustenten su reclamación.

Las aguas del mar de China Meridional albergan el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas, y por ellas circula alrededor del 30 % del comercio global.