Corea del Sur veta los viajes a varias zonas de Venezuela en medio de la tensión con EEUU

Las autoridades surcoreanas elevaron al nivel 4, el más severo de su sistema de alerta de viaje, a los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, con excepción de sus respectivas capitales y la parte oriental de Zulia, indicaron en un comunicado.

La prohibición, que se impone en situaciones donde existe "un nivel de riesgo muy grave que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos", según el portal web de la Cancillería, entrará en vigor a las 23:00 hora local (14:00 GMT).

El resto del país permanece sujeto al nivel 3 de alerta, que recomienda a los ciudadanos surcoreanos abandonar la zona, desde diciembre de 2019.

Según la legislación pertinente del país asiático, quienes visiten o permanezcan en zonas sujetas a una prohibición de viaje sin un permiso especial puede ser condenados a penas de hasta un año de prisión o una multa de hasta 3 millones de wones (1.765 euros).

El Ministerio de Exteriores surcoreano adujo "los recientes acontecimientos nacionales e internacionales en Venezuela" para imponer la prohibición, en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y que Caracas ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.