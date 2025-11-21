Cuba registra 847 casos de dengue y 753 de chikunguña en un día

El director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, explicó en la televisión estatal que la principal arbovirosis (enfermedades transmitidas por mosquitos y otros insectos) que circula en el actual brote es el chikunguña con un acumulado de 31.513 casos, entre confirmados y sospechosos.

El sistema sanitario cubano incluye a las personas con “síntoma febril inespecífico” como posibles casos de dengue y chikunguña ya que comparten las primeras señales de estas enfermedades.

Luego, define la cantidad de cada uno de estos padecimientos a través de los síntomas, pero sin realizar pruebas que confirmen clínicamente la presencia de la enfermedad, según han explicado las propias autoridades sanitarias.

Durán informó que 95 personas permanecen en cuidados intensivos y 16 menores de edad están críticos por complicaciones asociadas al chikunguña.

Respecto al dengue, mantiene el conjunto de casos en 2.098, una cifra que difiere de la manejada por la OPS – con base a estadísticas del Minsap- que reportan 9.602 casos entre enero y septiembre (con 115 graves y tres fallecidos).

La epidemia, término usado por primera vez por el Gobierno la semana pasada para caracterizar al actual brote de estas dos enfermedades, ha encontrado en Cuba terreno fértil para extenderse meses después de detectados los primeros casos el pasado julio en Matanzas (oeste).

La actual crisis económica de Cuba limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos.

El propio Durán reconoció que las cifras oficiales son un subregistro porque un buen número de enfermos no acude a los hospitales.