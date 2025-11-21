De Guindos (BCE) ve "un objetivo ineludible" para Europa incrementar el gasto en defensa

En el estreno del Foro Gran Vía de Bilbao, un nuevo espacio de reflexión que se celebrará mensualmente en esa ciudad del norte de España, De Guindos aseguró no tener "ni idea" de lo que hará en 2026, cuando acabe su mandato como vicepresidente del BCE.

También constató que "la amenaza de la agresión rusa" con el conflicto abierto en Ucrania es uno de los asuntos que demanda mayor atención a las autoridades comunitarias.

"Europa tiene que ser más independiente de la OTAN" e incrementar su gasto en defensa debe ser "una prioridad existencial", afirmó.

Según analizó, la economía europea se está comportando mejor de lo esperado antes del acuerdo arancelario con Estados Unidos, que ha sido positivo porque terminó con la incertidumbre, pero, a la vez, ha avisado, esos aranceles ya están afectando a las exportaciones europeas.

La situación de la banca europea "es positiva en cuanto al capital, liquidez y rentabilidad", dijo De Guindos, pero advirtió de los riesgos relativos a las valoraciones de los mercados, que son muy altas tanto en renta variable como fija, y de "la política fiscal o el riesgo soberano", porque la posición de los estados no es la misma.

Asimismo, constató que algunos gobiernos no pueden aprobar sus presupuestos y que hay otros riesgos relativos a las instituciones financieras no bancarias. Alertó, especialmente, de los fondos de inversión de alto riesgo.

Defendió la necesidad de crear "un sistema de pago verdaderamente europeo" y confió en que funcione la puesta en marcha del euro digital, "como transformación digital de los billetes que llevamos en el monedero". Sería, añadió el vicepresidente del BCE, "un paso más en la integración de la UE".

"El único modo en el cual Europa se va a poder mantener dentro de este contexto geopolítico internacional complejo es a través de una mayor integración. Yo personalmente estoy convencido de que esa es la única salida que tenemos en los próximos años", sostuvo.

Además, valoró que la economía española "lo está haciendo bien, con un crecimiento próximo al 3 %, muy superior a la media que proyecta la Comisión Europea a la zona euro, que es el 1,3 %".

Pero al analizar el incremento de ese producto interior bruto (PIB), precisó que éste se apoya en un aumento muy importante de la población por la llegada de personas migrantes.

A su entender, "la inmigración es absolutamente necesaria. Debe ser ordenada e intentando buscar los perfiles adecuados y sin fomentar las mafias o el tráfico de personas".

"La inmigración es absolutamente imprescindible en Europa y en España", insistió el también exministro español, si bien hay que "intentar maximizar los beneficios de la inmigración y minimizar los potenciales costes", agregó en referencia al problema de la vivienda.

El aumento de población provoca un incremento de la demanda de vivienda y, además, la actual regulación limita la oferta de alquiler, lo que aumenta este problema que ya no solo afecta a los inmigrantes, sino también a las personas jóvenes españolas.

De cara al futuro, afrontar el reto de la vivienda y "mantener la solvencia del sistema financiero y la competitividad" pueden "garantizar que la economía española siga creciendo por encima de la media de la europea", opinó De Guindos.

Por otra parte, descartó la posibilidad de que haya nueva crisis de la burbuja inmobiliaria porque, en la última y ahora, ha habido una subida de precios importante, pero entre 2008 y 2011 hubo además "una burbuja de crédito" que no hay ahora.