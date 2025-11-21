Detienen 32 jóvenes de una pandilla de Queens (Nueva York) acusados de tres asesinatos

La fiscal Melinda Katz señaló el jueves que se trata de la mayor operación contra un solo grupo en la historia del distrito de Queens, recoge la prensa local.

Los acusados fueron imputados con un total de 97 cargos, que incluyen asesinato, intento de asesinato, posesión de armas, conspiración y otros delitos. Seis de los 32 miembros se enfrentan a cadena perpetua.

Los presuntos delincuentes eran miembros de la pandilla Bad-Co Ballout y merodeaban el barrio de Queens Village, en Queens, con una campaña de terror y violencia descarada de la que a veces incluso presumían en las redes sociales, según alegaciones de la fiscalía del mismo distrito.

"Estos acusados se han convertido en la pandilla más violenta del distrito de Queens, generando miedo y violencia en toda la zona”, expresó la fiscal Melinda Katz.

Katz añadió que "al menos tres tiroteos mortales estaban supuestamente vinculados a la pandilla en una investigación que duró un año".

Según los fiscales, la pandilla la lideraba Jahvon “Shady” Attapoku, de 21 años, quien presuntamente daba órdenes sobre quién debía matar a quién y cuándo, y supuestamente armaba a grupos de adolescentes locales.

De acuerdo a las acusaciones, los tiroteos que Attapoku ordenaba solían ser a plena luz del día en intersecciones concurridas, cerca de escuelas o en restaurantes de comida rápida, y dejaban a transeúntes inocentes de todas las edades heridos o muertos.

Uno de estos crímenes fue en septiembre de 2024, cuando el presunto autor, de entonces 15 años, comenzó a disparar tras meterse en una pelea con otra pandilla.

Los tiros alcanzaron y mataron a un hombre de 66 años que conducía un coche, el cual terminó chocando contra una mujer de 23 que estaba sentada en la acera. Ella sufrió heridas graves que todavía le impiden tener una buena movilidad.

“Durante años, los miembros de estas pandillas rivales aterrorizaban comunidades en Queens, convirtiendo los vecindarios en sus propios patios mortales y luego presumían de ello en las redes sociales”, explicó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica S. Tisch.