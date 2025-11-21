Detienen a siete escoltas de alcalde mexicano por posible complicidad en su asesinato

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de que la detención de estos siete servidores públicos se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión, y que todos ellos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Según medios locales, los trabajadores detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal.

En el operativo participaron miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la de Defensa y efectivos de la Guardia Nacional mexicana.

Estas detenciones se producen el mismo día en el que ingresó a prisión un presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio 'N', alias 'El Licenciado', tras ser detenido el pasado miércoles, también en el estado de Michoacán.

'El Licenciado' fue conducido al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país).

Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo, asesinado a tiros en un crimen que ha generado una ola de indignación en el país por todo el país.

Al anunciar la detención, el miércoles, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron "labores de seguimiento y logística", quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel 'N', Fernando Josué 'N' y Ramiro 'N', respectivamente.