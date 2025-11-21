Detienen en España a una pareja que obligó a prostituirse a 7 mujeres de origen colombiano

Según informó este cuerpo de seguridad, la operación comenzó el pasado marzo, cuando detuvieron a la pareja, pero esta quedó en libertad tras abonar la fianza solicitada por el juez.

Ahora, una última fase de la operación permitió volver a detener a estas personas, acusadas de explotar sexualmente a sus víctimas, después de aprovechar la libertad provisional que disfrutaban para volver a captar a parte de esas mujeres y obligarlas de nuevo a prostituirse en dos viviendas de Granada y Almería.

Los detenidos aprovecharon su prisión provisional para retomar la actividad ilícita y amenazaron a varias de las testigos anteriores para que modificasen su testimonio.

Este comportamiento activó la segunda fase de la operación, desarrollada en abril, y una tercera que permitió volver ahora a detenerlos.

Los arrestados son una pareja sentimental de 35 y 30 años que captaba a mujeres con necesidades económicas, víctimas a las que pagaban los viajes a España para generar así una deuda de 2.000 euros, y otros 1.000 de intereses.

Para saldar esta cantidad, las víctimas eran obligadas a prostituirse los siete días de la semana y durante 15 horas, tiempo en el que no podían salir de las viviendas donde estaban.

La pareja quebrantó la orden de alejamiento impuesta impuesta en el juzgado para volver a obligar a prostituirse a dos de las mujeres que aún no habían saldado la deuda reclamada por los proxenetas.

Tras este nuevo arresto, pasaron de nuevo a disposición judicial.