Dos muertos por el desprendimiento de una mina española

El siniestro ocurrió en el nivel -2 de una explotación de la localidad de Cangas de Narcea, concretamente por "un hundimiento del terreno" ocurrido a un kilómetro y medio de la entrada.

Los cuerpos sin vida fueron recuperados por los equipos de rescate desplazados a la zona en helicóptero, y adonde también se desplazaron médicos y personal médico.

Este accidente se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en otra mina de Asturias.