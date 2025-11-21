Mundo
21 de noviembre de 2025 - 18:00

Dos muertos por el desprendimiento de una mina española

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Oviedo (España), 21 nov (EFE).- Dos trabajadores murieron este viernes en el accidente de una mina subterránea de carbón de la región española de Asturias (norte), causado por un desprendimiento de materiales, informaron a EFE fuentes oficiales.

Por EFE

El siniestro ocurrió en el nivel -2 de una explotación de la localidad de Cangas de Narcea, concretamente por "un hundimiento del terreno" ocurrido a un kilómetro y medio de la entrada.

Los cuerpos sin vida fueron recuperados por los equipos de rescate desplazados a la zona en helicóptero, y adonde también se desplazaron médicos y personal médico.

Este accidente se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en otra mina de Asturias.