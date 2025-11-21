Ecologistas critican el nuevo borrador de la COP30: "Inútil", "insuficiente" y "débil"

Greenpeace pidió a los países devolver el documento, que en su nueva versión presentada durante la última madrugada obvia concretar la hoja de ruta para poner fin a los combustibles fósiles, una de las negociaciones claves de esta conferencia de Belém (Brasil).

"Este texto es prácticamente inútil, aporta muy poco para reducir la brecha de ambición de 1,5 °C y para presionar a los países a acelerar sus acciones. No queda otra opción que los países lo rechacen y lo devuelvan a la presidencia para su revisión", expresó la directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.

La presidencia brasileña sí incluyó en un primer borrador presentado el martes pasado esa iniciativa para acabar gradualmente con los hidrocarburos tradicionales, a la que se sumaron al menos 80 países.

Entre las diversas opciones se planteaba la creación de una "mesa redonda ministerial" con el objetivo de "apoyar" a los países en el desarrollo de hojas de ruta para "superar gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles".

Pasquali subrayó el "apoyo creciente" a esa propuesta y exigió incluirlo en el resultado final de la cita de Belém.

"Informes y más negociaciones son insuficientes. Necesitamos un plan de respuesta global" y sin esa hoja de ruta "estamos nuevamente perdidos, sin una guía concreta, tanteando en la oscuridad mientras el tiempo se agota", añadió.

La organización 350.org consideró que el nuevo borrador "queda muy por debajo del gran salto necesario para cerrar la brecha de ambición climática".

"Lo más grave es que no ofrece un plan claro y sólido para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. La inclusión de un mecanismo de Transición Justa es un auténtico logro multilateral (...) pero sin un plan de transición para poner fin al petróleo, el gas y el carbón seguimos avivando las llamas", indicó Andreas Sieber, director adjunto de Políticas y Campañas de 350.org.

Sieber también criticó que, en el área de financiación, otro de los temas espinosos de las últimas cumbres climáticas de la ONU, "se debilita el compromiso de triplicar el apoyo a la adaptación".

"No podemos lograr justicia a bajo coste", zanjó.

En la misma línea, Rebecca Newsom, especialista en políticas financieras de Greenpeace Internacional, afirmó que en el documento "los países vulnerables son nuevamente dejados a su propia suerte para lidiar con los impactos crecientes de los cambios climáticos".

A la fuerte reacción de la sociedad civil se ha sumado un grupo de 36 países, que han advertido que rechazan la exclusión de la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles del documento final, que se pretende votar este viernes, último día programado de la cumbre de Belém.