El cineasta colombiano Corredor reflexiona sobre la memoria y la historia en 'Noviembre'

En declaraciones a EFE, Corredor explicó que se trata de una película que habla de "un episodio muy oscuro" de Colombia: la toma del Palacio de Justicia por el comando guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) en noviembre de 1985, pero con la intención de ir más allá del relato oficial de unos y otros.

La acción provocó una intervención miliar y acabó con la muerte de todos los guerrilleros, trece magistrados y setenta personas más, entre juristas, civiles, policías y soldados.

Según el cineasta, se trata de pensar que las imágenes de televisión de aquel suceso "no eran unos buenos disparando contra unos malos, sino que en ese lugar, donde supuestamente estaban los malos, también había encerrada una cantidad inmensa de personas de la sociedad civil que tuvieron que resistir ese fuego y esta película trata de iluminar esa humanidad de la que poco se habla".

Corredor consideró que "cuando estás en medio de los relatos de los buenos y los malos, solo defiendes una posición que tiene que aniquilar a la otra, pero cuando sabes que hay personas como tú allá dentro, tal vez el diálogo puede ser diferente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, aseguró que es una historia que trasciende lo local. Tanto en los países que coproducen la película (Colombia, México, Brasil, Noruega) como por los que ya pasado, hay lugares donde "resuena muchísimo con dolores nacionales" que, al fin y al cabo, son humanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Creo que una cosa importante de esta película es que no está planteada como el retrato de un hecho histórico, sino que es una resignificación de algo que nos pasó en el presente", sintetizó.

Corredor ha sido director comercial en varios países y profesor en universidades y escuelas de cine de Colombia.

En 2020 dio el salto al cine de autor con la obra 'Graceland', su primer largometraje escrito, dirigido y producido en solitario. Ese mismo año concluyó 'Lo-Fi Diary', una serie experimental de 366 microfilmes, por cada día del año.