El Estado portugués se hace con el control del 100 % del capital social de la Agencia Lusa

A través de la Entidad del Tesoro y Finanzas, el Estado adquirió 58.000 acciones de Lusa por 2,5 euros cada una (145.000 euros en total), hasta ahora en poder de NP–Notícias de Portugal.

Tras culminar esta operación el Estado portugués tiene ahora en su poder 2.129.690 de acciones en Lusa, la totalidad de su capital social, lo que equivale a 5,3 millones de euros.

Desde 2024 el Estado fue aumentando paulatinamente su participación en la agencia, pasando del 50,2 % al 100 % actual, con la adquisición de las acciones en manos de entidades, como Global Media, Páginas Civilizadas, RTP, Público, Empresa do Diário do Minho y NP-Notícias de Portugal.

En paralelo, el Gobierno señaló este viernes que los ministros de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, y de Presidencia, António Leitão Amaro, aprobaron los nuevos estatutos de la Agencia Lusa, que inició sus actividades el 1 de enero de 1987.

Con este cambio, se modifica su modelo de gobernanza "para reforzar su capacidad y agilidad ejecutiva, así como la independencia de su actividad informativa y noticiosa frente a los poderes políticos, económicos, sociales y deportivos".

Para el 26 de noviembre se han programado reuniones con el Consejo de Administración de la agencia, el departamento de Información y el comité de trabajadores de Lusa, así como con la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación (ERC), para hablar del nuevo modelo.