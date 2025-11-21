El Gobierno de México llama a productores y agricultores al diálogo para evitar bloqueos

En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y de Agricultura cargaron contra este anuncio y subrayaron su disposición de dialogar para atender los problemas, "respetando en todo momento la libertad de expresión y garantizando, a la vez, el derecho al libre tránsito".

"No es con bloqueos que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante intereses partidistas, como se pueden solucionar los conflictos", afirmaron.

Recordaron que miembros del Gobierno mexicano ya celebraron diversas mesas de trabajo con los productores y los agricultores, y que además, a petición de ellos, miembros de la Cámara alta se reunirán con sus representantes para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Aguas el mismo día en el que están previstos los paros por distintas partes del país.

Asimismo, explicaron que mantienen "constantes encuentros" con agrupaciones nacionales y locales para poder contribuir a la seguridad de carreteras y facilitar los trámites en áreas competentes y en coordinación con las entidades federativas.

El Gobierno mexicano reaccionó así al anuncio por parte de distintas asociaciones de transportistas, agricultores y productores, quienes informaron de un "bloqueo nacional" para protestar por la inseguridad en las carreteras, pedir un avance en las negociaciones con las autoridades o precios justos en los productos que comercializan.

Las protestas han sido convocadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Hasta el momento, las organizaciones no han detallado todas las carreteras que serán tomadas, pero adelantaron que serán cierres totales e, incluso, amenazaron que podrían bloquear aduanas en la frontera norte del país.

No es la primera vez que recurren a esta medida de presión, puesto que a lo largo de este mes de noviembre realizaron distintos paros en carreteras para exigir al Ejecutivo mexicano que atienda sus demandas.