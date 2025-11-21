El inmunólogo Marco Safadi alerta del aumento de casos de dengue y chikunguña en Europa

Safardi dijo que es necesario "compartir experiencias" a nivel mundial para mejorar el control de estos virus, durante su participación este jueves en la duodécima edición del congreso TiPICO, en la ciudad española de Santiago de Compostela (noroeste), que aborda los últimos avances y novedades en materia de enfermedades infecciosas y vacunas.

En su ponencia, titulada "Las pandemias y epidemias que (casi) nunca son noticia", habló de esas enfermedades epidemiológicas "que raramente o casi nunca forman parte de los titulares" en los medios de comunicación, pero que suponen un riesgo cada vez mayor para la población y que preocupan a la comunidad científica y médica.

Se centró principalmente en las arbovirosis, un grupo de enfermedades virales transmitidas por la picadura de artrópodos, como mosquitos y garrapatas. En concreto, de virus como el dengue o la chikunguña, cuyos casos aumentaron los últimos años en el mundo.

"Son enfermedades que para nosotros, en Brasil, han generado un impacto tremendo y que, si comparamos los datos de hoy con 10 o 15 años atrás, vemos un incremento muy importante de número de casos incluso en regiones donde antes no se daban", explicó.

Safadi agregó que mientras estas enfermedades se daban más en el norte y nordeste de Brasil, ahora se dan en el sur del país, en las regiones de Sao Paulo y Rio de Janeiro y en países como Argentina, que tiene "una de las tasas más altas" en Sudamérica.

Asimismo, apuntó que en Europa, que en el pasado solo registraba casos de dengue y chikunguña "importados", hoy se dan casos "autóctonos", en países como Francia, Italia, Malta o España.

Este año ya se registraron "unos 1.000 casos" de dengue en Europa, según afirmó el inmunólogo, en zonas como Madeira (Portugal) y en diversas regiones de Francia e Italia.

En España, en 2024, también se contabilizaron cuatro casos en Tarragona.

En cuanto a la chikunguña, Francia notificó casi medio centenar de casos este verano e Italia también tuvo contagios.

El inmunólogo manifestó que el cambio climático tiene "un rol principal" en la expansión de los casos de las arbovirosis y prevé que se den rebrotes en Europa porque los médicos "no están tan acostumbrados a pensar en el dengue o este tipo de enfermedades".

Por ello, aseguró que es necesario "compartir experiencias" sobre diagnósticos y vacunas, así como los métodos de control de vectores para intentar que esta epidemia silenciosa no genere graves problemas de salud pública.

"Existen estrategias para disminuir la población de vectores y la capacidad de esos vectores para transmitir la enfermedad, así como vacunas para protegerse", declaró.

En este sentido, se refirió a la bacteria wolbachia, que se encuentra naturalmente en un 50 % de las especies de insectos, incluidos los mosquitos y que puede ayudar a frenar la transmisión de los arbovirus.

Según detalló Safadi, cuando los mosquitos son portadores de wolbachia, la bacteria "compite" con otros virus como el dengue el zika o la chikunguña, de manera que se dificulta la capacidad de reproducción de los virus dentro de los mosquitos y se reduce la probabilidad de transmisión a humanos.

Debido a esto, científicos de todo el mundo están criando mosquitos portadores de esta bacteria para liberarlos en las zonas más afectadas y crear poblaciones estables a largo plazo que no puedan portar el arbovirus.

Sin embargo, aunque indicó que supone una gran eficacia, dijo que se trata de un programa "costoso".