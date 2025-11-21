El PIB de México retrocede el 0,2 % en el tercer trimestre de 2025

El retroceso en el tercer trimestre del año obedeció a la caída trimestral de la industria (-2,7 %), en contraste con la subida en el sector agropecuario (2,9 %) y de los servicios (1 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Así mismo, el instituto rebajó al 0,1 % el retroceso interanual en el periodo de julio a septiembre, tras haber divulgado una caída preliminar del 0,2 %.

El retroceso interanual en el trimestre fue resultado de los avances en las actividades primarias (3,7 %) y terciarias (1,1 %), aunque con un descenso en las secundarias (-2,7 %).

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0,1 % en lo que va del año, por debajo del 0,2 % proyectado el mes pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los primeros tres trimestres de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (3,1 %) y en los servicios (1 %), pero la industria cayó -1,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estas estadísticas, la economía de México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá el 0,5 % en 2025, según la más reciente encuesta realizada por el banco central a principios de noviembre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano del 0,8 % durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico de un 1 %

La caída en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80% de las exportaciones mexicanas, creció el 3,8 % durante el segundo trimestre.

El PIB de México también se divulga en medio de alzas en sus pronósticos para este 2025.

El Banco Mundial aumentó la expectativa de crecimiento para 2025 del 0,2% a principios de año, al 0,5 % en noviembre, por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en octubre al 0,6 % desde el 0,3 % previo su previsión de crecimiento para México este año, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa del 1 % desde un 0,2 % anterior.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

México creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento del 1,2 % del PIB nacional.