El Supremo ordena el arresto de diputado condenado junto a Bolsonaro tras fugarse a Miami

El izquierdista Partido Socialista y Libertad (PSOL) había solicitado la detención de Ramagem el 19 de noviembre, aunque la orden ya había sido expedida de manera sigilosa por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en el Supremo, a pedido de la Policía Federal, según medios locales.

El juez ya había impuesto medidas cautelares que inhabilitaban la salida del país a Ramagem, como la entrega del pasaporte.

Investigaciones de la Policía Federal apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado, en una ruta que empezó en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Según un informe del portal PlatôBR publicado el miércoles, el diputado vive en un condominio de lujo en la ciudad de North Miami.

Ramagem, excomisario de la Policía Federal y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años, 1 mes y 15 días de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Además tiene otra pena de pérdida de su mandato parlamentario, que está pendiente de confirmación.

Según el Supremo, el diputado utilizó la estructura de la agencia inteligencia para vigilar adversarios políticos y colaborar en los ataques al sistema electoral con el objetivo de mantener a Bolsonaro en el poder.

Parte de las acusaciones están suspendidas por su condición de aforado y se retomarán al final de su mandato.

El caso de Ramagem se suma al de otra parlamentaria que desafió las decisiones del Supremo: Carla Zambelli .

En junio, la diputada huyó para evitar una condena de diez años, fue detenida en Roma y ahora espera su extradición a Brasil.