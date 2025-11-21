Eslovaquia descarta cambiar la Constitución pese al procedimiento de infracción de la UE

"Puedo confirmar al cien por cien que no habrá cambios en la Constitución. No hay motivo alguno para que consideremos modificar lo que incorporamos al documento jurídico fundamental de la República Eslovaca durante la última reforma constitucional", afirmó Fico en un comunicado, en el que informa sobre la respuesta que dará a Bruselas.

La controvertida enmienda constitucional, aprobada en septiembre, además de dar primacía al derecho eslovaco sobre el comunitario en cuestiones de identidad cultural, reconoce en exclusiva dos sexos (masculino y femenino), restringe la educación sexual, limita la adopción a parejas heterosexuales casadas y prohíbe la maternidad subrogada.

Los críticos de la normativa consideran que uno de los objetivos de la enmienda es restringir los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Al informar hoy en Bruselas de que ha iniciado un procedimiento de infracción contra Eslovaquia, la CE afirmó que las jurisdicciones nacionales no eximen de la obligación de respetar los principios fundamentales del Derecho de la UE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, recordó que las autoridades eslovacas ya habían sido informadas de ello antes de adoptar la enmienda constitucional y que ahora Bratislava dispone de dos meses para responder a las objeciones planteadas por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su reacción, Fico afirmó que el único punto de la reforma cuestionado por Bruselas en el proceso de infracción es la primacía del derecho nacional en cuestiones de identidad cultural, según queda reflejado en el artículo 7 de la ley fundamental eslovaca, pero que, en sí misma, esa "soberanía no es un problema".

El político eslovaco especificó que la Comisión Europea tiene una preocupación preventiva sobre cómo Eslovaquia aplicará en el futuro dicho artículo, en especial si llega a suponer algún tipo de abuso o ser utilizado en ámbitos donde la UE tiene competencia legislativa exclusiva.

"Responderemos al procedimiento con el espíritu de que el artículo 7 se refiere exclusivamente a la identidad nacional y que la República Eslovaca no tiene interés alguno en utilizar este artículo para menoscabar el derecho exclusivo de la UE a adoptar actos legislativos en otros ámbitos", añadió Fico.