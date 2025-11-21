Francia se prepara para fin de semana de temperaturas bajo cero y nevadas en zonas llanas

Los servicios meteorológicos anticipan que la jornada del sábado va a ser la más fría de este episodio, que se anuncia como el más frío en un mes de noviembre desde hace una docena de años, con unos termómetros que van a bajar a -1 grados centígrados en París (4 de máxima durante el día), -4 en Le Mans, -5 en Clermont Ferrand, -6 en Nancy o -1 en Toulouse.

Este viernes por la mañana las temperaturas llegaron a ser negativas en buena parte del interior y sobre todo del este, con -1 en la ciudad de Melun, en la región de París (en la capital 2 grados positivos), -3 en Troyes, -4,4 en Aurillac o -5,6 en Nevers.

Météo France preveía durante el día un poco de nieve en una amplia franja del noreste, que podría alcanzar alguna porción de la región de París, así como en los Pirineos con espesores que allí podrían ser significativos, en particular en el departamento de Ariège.

Con la llegada el domingo de un frente por el atlántico que atravesará el país de oeste a este se esperan nuevas nevadas y lluvia que podría convertirse en hielo en contacto con un suelo congelado, un fenómeno particularmente peligroso para la circulación.

Las temperaturas van a ser durante el fin de semana entre 4 y 6 grados inferiores a las normales en esta época del año, pero Météo France hace notar que episodios de este tipo son habituales, aunque tiendan a ser menos fríos, de menor duración y menos frecuentes que en el pasado a causa del cambio climático.

A ese respecto, recuerda que olas de frío como ésta se produjeron a la misma altura del año en 2005, 2007, 2010 y 2013, y otras mucho más intensas en 1998, 1988 o en 1956.

En noviembre de 2010 el termómetro llegó a bajar a -15 grados en la ciudad de Orléans, -9 en Colmar, -6 en Caen o -5 en Aviñón.