FundéuRAE: “Curazao” o “Curasao”, mejor que “Curaçao”

En las noticias pueden verse, sin embargo, frases como estas: “La Copa del Mundo ya espera a Curaçao”, “Jugadores de Curaçao celebran la insólita clasificación al mundial” o “La selección de Curaçao se ha clasificado para el mundial”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, se puede emplear el topónimo “Curazao”, que es la grafía más usual al escribir, o también “Curasao”. No resulta recomendable, por el contrario, “Curaçao”, con cedilla, que proviene del portugués. Su gentilicio más habitual es “curazoleño”, pero se utiliza asimismo “curazaleño”.

Por ello, en los ejemplos habría sido mejor escribir “La Copa del Mundo ya espera a Curazao/Curasao”, “Jugadores de Curazao/Curasao celebran la insólita clasificación al mundial” y “La selección de Curazao/Curasao se ha clasificado para el mundial”.

También son adecuadas las grafías con “z” y con “s” para designar un tipo de bebida, según el diccionario académico. En este caso, al ser un sustantivo común, se escribe con minúscula: “un curazao/curasao”.

