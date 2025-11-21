Juan Carlos I: de elemento esencial para la Transición a un exilio voluntario e incómodo

Cincuenta años en los que su legado fue perdiendo su 'magia' y que ahora ha querido rescatar a través de un polémico libro de memorias en el que también ajusta cuentas desde un 'exilio', esta vez voluntario, a diferencia del que vivió en sus primeros años de vida.

Porque Juan Carlos I nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde vivía la familia real española exiliada tras la proclamación de la II República en 1931, hasta que su padre, Juan de Borbón, acordó con el dictador Francisco Franco que estudiara en España.

Pisó por primera vez este país en 1948, mientras que su familia permanecía en Portugal exiliada. En España llevó a cabo su formación castrense y sus estudios.

En 1962 contrajo matrimonio en Atenas con la entonces princesa Sofía, primogénita del rey Pablo de Grecia, con quien tuvo tres hijos: las infantas Elena y Cristina y el príncipe Felipe.

El 22 de julio de 1969, a propuesta de Franco, fue designado por las Cortes sucesor a la Jefatura del Estado a título de rey. Al día siguiente prestó juramento y recibió el título de Príncipe de España, en un acto en el que estuvo al margen su padre.

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, fue proclamado rey el día 22, y en su primer discurso ante las Cortes expresó su deseo de ser el rey de todos los españoles. Está considerado uno de los artífices de la democratización del país.

En julio de 1976 eligió a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno para una transición hacia la democracia con hitos como la legalización del Partido Comunista (9 de abril de 1977), las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) y la aprobación de la Constitución en referéndum (6 de diciembre de 1978).

El 14 de mayo de 1977 su padre renunció oficialmente a todos sus derechos dinásticos en su favor.

Una de sus intervenciones más recordadas es la de la noche del 23 de febrero de 1981 cuando, vestido con el uniforme de capitán general, dirigió un mensaje a la nación después de frenar el intento de golpe de Estado que protagonizaron un grupo de militares y guardias civiles.

Y tras años de popularidad de la monarquía, llegaron tiempos difíciles, como fue la implicación de su yerno Iñaki Urdangarin, entonces marido de la infanta Cristina, en un caso de corrupción por el que acabó en prisión.

Pero uno de los momentos más tensos fue tras un accidente que sufrió durante un viaje privado a Botsuana en abril de 2012, cuando España vivía lo peor de la crisis económica de esa época, lo que provocó multitud de críticas y ante las que, en un gesto sin precedente, pidió disculpas públicamente: "Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir", dijo.

Juan Carlos I abdicó en su hijo en 2014 y aunque siguió protagonizando actividades públicas cada vez más espaciadas, dejó de desempeñarlas definitivamente el 2 de junio de 2019.

En 2020 diversas informaciones le implican en presuntos negocios opacos en sociedades 'off shore' y con declaraciones y grabaciones de su examiga Corinna Larsen, tras lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo anuncia que asume la investigación, que archivó en 2022 al haber prescrito los hechos.

Ya retirado totalmente, su hijo, Felipe VI, suspendió su asignación presupuestaria y anunció que renunciaría a su herencia tras las informaciones sobre la existencia de dos fundaciones en Suiza creadas por don Juan Carlos.

Cinco meses después de que le fuera retirada la asignación presupuestaria, Juan Carlos de Borbón se trasladó a Abu Dabi, desde donde viaja en algunas ocasiones a España de forma privada para participar en alguna regata y en algún evento, sin mantener apenas contacto con la familia real.

"Reconciliación" es el título de sus polémicas memorias, publicadas en Francia el pasado 5 de noviembre, en las que habla de Franco, de la transición política, de su familia y de sus "debilidades" y "amistades nefastas".