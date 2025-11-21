Kazajistán y Armenia elevan el nivel de sus relaciones durante visita Pashinián a Astaná

"Las relaciones kazajo-armenias están alcanzando el nivel de asociación estratégica. Así se afirma en la declaración conjunta que firmamos", dijo el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev al recibir al líder armenio.

Tokáyev agregó que el documento "fortalecerá la amistad entre ambos países e inaugurará una nueva etapa de cooperación multifacética".

Durante la reunión, las partes prestaron especial atención a la intensificación de la cooperación comercial, económica y de inversión.

"Para incrementar el volumen de comercio bilateral, Kazajistán está dispuesto a ofrecer al mercado armenio productos por un valor total de 350 millones de dólares. También manifestamos nuestra disposición a apoyar el potencial exportador de Armenia e hicimos hincapié en la importancia de la implementación de proyectos de inversión", afirmó el mandatario kazajo.

Tokáyev aseguró que "el pueblo kazajo tiene un respeto especial por el pueblo armenio, su historia antigua, su rica cultura y sus tradiciones".

Pashinián, por su parte, los recientes cambios geopolíticos en la región del Cáucaso Sur abren "nuevas oportunidades para la cooperación económica y el fortalecimiento de las conexiones de transporte".

"Creo que debemos aprovechar al máximo el potencial existente en el sector del transporte", dijo.

En este sentido, la parte kazaja manifestó su interés en participar en el llamado como "corredor de Trump", que pasará por el sur de Armenia y conectará a Azerbaiyán con su exclave de Najicheván y Turquía.

Tokáyev subrayó que ahora es muy importante conectar ese corredor estratégico con la ruta de transporte Transcaspia y el corredor Norte-Sur.

El mandatario kazajo aprovechó la ocasión para agradecer a Azerbaiyán el levantamiento de sanciones que no permitían el comercio directo entre Kazajistán y Armenia a través del territorio azerbaiyano.

Mientras ahora, tras un cambio de políticas en el Cáucaso Sur, Astaná envió el primer lote de trigo kazajo a Armenia que llegó a su destino cruzando el territorio de Azerbaiyán y de Georgia.

Asimismo, las autoridades kazajas se mostraron dispuestas a entregar regularmente productos de alimentación y otros bienes a Armenia a través de esa ruta, a la espera de la apertura de la nueva conexión por el sur de Armenia, que acortará el tiempo de los suministros.

Kazajistán, por su parte, está interesado en la importación de frutas y verduras armenia, así como en su famoso brandy.