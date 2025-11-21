La actividad económica de México crece el 0,7 % interanual en septiembre

El instituto indicó en su reporte que este avance en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado del crecimiento anual de los sectores primario (8,2 %) y terciario (2 %), en contraste con una caída en el secundario (-2,4 %).

El Inegi añade que la actividad económica no registró variación en los primeros ocho meses de 2025 respecto al año anterior.

En lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado el 3,4 % y los servicios se han elevado el 0,8 %, mientras que la industria cayó un -1,8 %.

En contraste, el IGAE retrocedió el -0,6 % mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente al mes precedente, todos los sectores cayeron: el primario (-4,9 %), el secundario (-0,4 %) y el terciario (-0,5 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

El dato de septiembre se publica el mismo día que el Inegi ajustó al -0,2 % trimestral el retroceso definitivo del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, tras estimar en octubre que había caído el -0,3 %.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

No obstante, el grupo financiero Citi estimó que en septiembre el producto interior bruto (PIB) se expandió el 0,7 % en el segundo trimestre del año, tras una contracción del 0,4 % en el primer trimestre del 2025 y tras una caída del 0,6 % en el último periodo de 2024, lo que configuraba una recesión técnica.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó el pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año al 1 %, mientras que el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 0,2 %.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

El país creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento del 1,2 % del PIB nacional.