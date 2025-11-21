La Bolsa de Londres sube un 0,13 % con el sector de la construcción al alza

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 12,06 puntos hasta 9.539,71, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, perdió un 0,10 % hasta 21.363,37 puntos.

En el curso de la semana que termina, el FTSE-100 ha perdido 279 puntos, habiendo tenido su pico más alto en la mañana del lunes (9.706) y el más bajo en la mañana en el momento de la apertura del día de hoy (9.427), pero luego se ha ido recuperando durante la jornada.

La lista de ganadoras la lideraron las constructoras Persimmon, que creció un 4,74 %, y Barrat Redrow, que lo hizo un 3,64 %, junto al fabricante y distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo, que sumó un 3,76 %.

En el plano de pérdidas, cerraron la semana en números rojos la contratista de defensa Melrose Industries, que cedió un 6,10 %, seguida del minorista de ropa y calzado deportivo JD, que decreció un 5,69 %, y la inversora Polar Capital Technology Trust, que cayó un 5,25 %.

