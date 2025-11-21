La bolsa de São Paulo cae un 0,39 % y cierra la semana en rojo

En una semana corta, por el festivo del jueves, en la que sumó tres bajas consecutivas, el indicador acumuló una variación negativa del 1,88 %.

En el mercado de divisas, el dólar se apreció un 1,18 % frente al real y terminó la semana negociado a 5,400 reales para compra y a 5,401 para la venta en el tipo de cambio comercial.

En las cuatro sesiones de la semana, la moneda estadounidense se apreció un 1,96 % frente al real.

La baja de las acciones de Petrobras, cuyas preferenciales lideraron las ventas del día (-1,01 %) siguió la caída del precio internacional petróleo, después de que Estados Unidos presentara a Ucrania un plan para negociar el fin de la guerra con Rusia.

La expectativa de una menor tensión geopolítica presionó los precios de las materias primas y afectó el desempeño de la estatal brasileña.

También pesaron las pérdidas de los papeles preferenciales del banco Bradesco (-0,16 %), que junto con los de la estatal petrolera estuvieron entre los más negociados, por los efectos de la liquidación extrajudicial del Banco Master.

Las mayores ganancias del día fueron para los títulos ordinarios de la cadena de tiendas por departamentos Casas Bahía (+4,27 %) y los del grupo de moda AZZAS 2154 (+2,49 %).

En el lado opuesto se ubicaron las acciones ordinarias de la empresa de turismo CVC (-6,6 %) y las de la compañía de tecnología TOTVS (-5,84 %).

El volumen financiero de la jornada fue de 23.926 millones de reales (unos 4.430 millones de dólares o 3.859 millones de euros) con más de 3,6 millones de transacciones.