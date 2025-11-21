La Bolsa española cae el 1 % por las dudas sobre la inteligencia artificial

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 167 puntos y cerró en 15.821,9. En el año se revaloriza el 36,45 %.

Entre los grandes valores, las petrolera Repsol bajó el 3,92 %, debido a la caída del precio del crudo; el gigante textil Inditex cedió el 1,98 %, el grupo financiero BBVA el 1,42 %, Banco Santander el 1,31 % y la eléctrica Iberdrola el 0,53 %. En positivo, Telefónica ganó el 1,6 %.

El tono positivo de la víspera, impulsado por los buenos resultados del gigante tecnológico Nvidia, se evaporó hoy en la Bolsa española, que cotizó con pérdidas durante toda la sesión, pese a las ganancias provisionales con las que cotiza Wall Street.