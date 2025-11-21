Mundo
21 de noviembre de 2025 - 14:15

La Bolsa española cae el 1 % por las dudas sobre la inteligencia artificial

Madrid, 21 nov (EFE).- La Bolsa española bajó el 1,04 % este viernes por el reavivamiento del temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial y unas menores expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recorte los tipos de interés en diciembre.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 167 puntos y cerró en 15.821,9. En el año se revaloriza el 36,45 %.

Entre los grandes valores, las petrolera Repsol bajó el 3,92 %, debido a la caída del precio del crudo; el gigante textil Inditex cedió el 1,98 %, el grupo financiero BBVA el 1,42 %, Banco Santander el 1,31 % y la eléctrica Iberdrola el 0,53 %. En positivo, Telefónica ganó el 1,6 %.

El tono positivo de la víspera, impulsado por los buenos resultados del gigante tecnológico Nvidia, se evaporó hoy en la Bolsa española, que cotizó con pérdidas durante toda la sesión, pese a las ganancias provisionales con las que cotiza Wall Street.