La deuda acumulada del Reino Unido se sitúa en el 94,5 % del PIB

Ese porcentaje es 0,2 puntos porcentuales menos que a finales de octubre de 2024, por lo que la deuda se mantiene en el nivel más alto desde principios de los años sesenta del siglo pasado, añadió la ONS.

En cuanto al endeudamiento mensual, la ONS señaló que en octubre se situó en 17.400 millones de libras (19.662 millones de euros), 1.800 millones de libras (2.034 millones de euros) menos que en el mismo mes del año pasado. Este es el tercer octubre más alto de endeudamiento desde 1993, según la ONS.

El endeudamiento en lo que va del año fiscal -abril a finales de octubre- fue de 110.000 millones de libras (124.300 millones de euros), 9.000 millones de libras (10.170 millones de euros) más que en el mismo periodo del año anterior.

Tras conocerse los datos, el responsable de Estadísticas de la ONS, Grant Fitzner, dijo que "el endeudamiento en octubre disminuyó con respecto al mismo mes del año anterior, aunque se mantuvo como la tercera cifra más alta registrada para un mes de octubre".

"Si bien el gasto en servicios públicos y prestaciones sociales aumentó con respecto a octubre del año pasado, este incremento se vio más que compensado por el aumento de la recaudación de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.", añadió.