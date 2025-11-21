La presidencia de la COP30 llama a alcanzar un consenso aunque "exaspere a tanta gente"

Corrêa do Lago habló en la apertura de una sesión plenaria informal organizada para mantener consultas con las delegaciones sobre el último borrador de la cumbre, presentado horas antes, e hizo un alegato a favor del multilateralismo frente a "los que dicen que este proceso no puede ir adelante".

"Sabemos lo difícil que es alcanzar un consenso. No podemos olvidar que el mismo consenso que exaspera a analistas, a delegados y a tanta gente es la enorme fuerza de este régimen", sostuvo el presidente de la COP30 tras las críticas recibidas por la poca ambición del último borrador.

El diplomático brasileño recordó los "enormes desafíos geopolíticos" que enfrenta el mundo y destacó que la salida del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos y los efectos de la crisis climática "recuerdan que nuestra tarea es urgente".

"En un momento de caos, debemos actuar juntos", aseveró ante los delegados de 195 países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidencia brasileña presentó este viernes el último borrador de la COP30 y excluyó de él toda referencia a la propuesta de impulsar una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Unión Europea considera que el nuevo borrador es "inaceptable" e incluso prefiere concluir la cumbre sin un documento, que con uno sin mención a los hidrocarburos, según afirmó el ministro de Clima de Dinamarca, Lars Aagaard, quien encabeza las negociaciones en nombre del bloque comunitario.

De forma paralela, un grupo de 39 países, que incluye Estados europeos, latinoamericanos, asiáticos y de pequeñas naciones insulares, criticó duramente la falta de ambición del acuerdo en una carta enviada a la presidencia de la COP30.

Las quejas han llegado también por parte de grupos ecologistas y de científicos, que han criticado la ausencia de las palabras 'combustibles fósiles' en el documento.

"Esto es una traición a la ciencia y a las personas, especialmente a las más vulnerables, además de ser totalmente incoherente con los objetivos reafirmados de limitar el calentamiento a 1,5 °C y con el casi agotamiento del presupuesto de carbono", afirmó un comunicado conjunto de un grupo de científicos.

El comunicado lo firman Thelma Krug, presidenta del Consejo Científico de la COP30; Fatima Denton, de la Universidad de Naciones Unidas; y Johan Rockström, del Instituto de Investigación de los Impactos Climáticos de Potsdam, entre otros.