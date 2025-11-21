Lagarde dice que las barreras internas europeas equivalen a los aranceles

En el Congreso de Banca Europea, celebrado en Fráncfort, Lagarde advirtió de la pérdida de competitividad de Europa y de que las exportaciones, en las que se basaba el crecimiento europeo, ya no son el motor de la economía debido a las tensiones comerciales y al aumento de la competitividad global.

Lagarde dijo que cabe esperar que las barreras internas en el mercado europeo "sean suficientemente bajas para los sectores que darán forma al crecimiento futuro para operar en un mercado verdaderamente europeo".

Pero esto no ocurre en los servicios digitales, que conducirán la innovación futura y en los mercados de capital que deben financiarla.

Las barreras internas en la zona del euro no son menores que las barreras exteriores, especialmente en el sector de servicios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los últimos 20 años las barreras al comercio transfronterizo dentro de Europa no se han reducido más rápidamente que las que afrontan las empresas internacionales que quieren operar aquí", dijo Lagarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, añadió la presidenta del BCE, aunque los servicios contabilizan ahora tres cuartas partes de la economía de Europa, el comercio en servicios dentro la Unión Europea (UE) representa sólo un sexto del producto interior bruto (PIB), igual que el comercio en servicios con el resto del mundo.