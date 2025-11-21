Las peticiones para residir y trabajar en España suben un 46 % con el nuevo reglamento

Según difundió este viernes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la nueva normativa ha supuesto una subida de casi el 50 % de las solicitudes de autorizaciones de residencia, dado que se han registrado 724.000 desde mayo hasta el 31 de octubre, es decir, un 46,2 % más de las 495.000 que hubo entre enero y mayo.

Estos datos se han dado a conocer con ocasión del primer aniversario de la publicación del Reloex en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 20 de noviembre de 2024, aunque su entrada en vigor no se produjo hasta seis meses después.

El ministerio destacó el impacto de la subida de casi el 50 por ciento de las solicitudes de autorizaciones de residencia, tanto iniciales como de renovación o de larga duración, y explicó que el nuevo reglamento tiene en cuenta las demandas del mercado laboral, las necesidades de las personas migrantes y los retos demográficos de España.

Para ello reduce plazos y trámites eliminando duplicidades y reforzando los derechos de los trabajadores, además de aportar diversas garantías a las empresas contratantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Reloex establece cinco figuras de arraigo definiendo y creando nuevas categorías: segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, reduce el tiempo de permanencia continuada en España exigido para todos los tipos de arraigo, pasando de tres a dos años excepto para el familiar que no presenta este requisito, y la renovación permite a los solicitantes residir y trabajar durante cuatro años más.

Entre el 20 de mayo y el 31 de octubre 95.000 personas han visto regularizada su situación por algunas de las vías de arraigo.

El nuevo reglamento también ha traído cambios en el régimen específico para los familiares de personas con nacionalidad española, y creó una nueva autorización de residencia para ellos qe sustituye a la relativa al arraigo familiar dl anterior reglamento.

Entre otros, amplía los vínculos familiares que permiten acceder a esta autorización incluyendo a los hijos hasta los 26 años mientras. La normativa anterior solo permitía hasta los 21 años.

También incluye a la pareja estable con la que se mantiene una relación análoga a la de cónyuge o pareja de hecho y a otros familiares a cargo en el país de origen como primos hermanos, por ejemplo.

La nueva norma elimina la exigencia de acreditar medios económicos (salvo en familiares a cargo) y eguro de asistencia médica como requería la anterior.

Desde el inicio de este año hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento se presentaron 58.000 solicitudes de arraigo familiar y entre mayo y octubre el número de peticiones de la nueva autorización de residencia para familiares de personas de nacionalidad española ha sido de 102.000, un 74,5 % más.

La normativa también mejora aspectos relacionados con los estudios y para los superiores concede una autorización vigente durante su duración. También introduce la posibilidad de que esa autorización comience un mes antes del inicio de las clases y se extienda quince días más después de su finalización.

Los estudiantes disponen así de cierto margen para organizar su vida en España y el tiempo suficiente para poder volver con comodidad a su país.

En 2025 hasta el 20 de mayo se presentaron más de 32.000 solicitudes de autorización de estancia por estudios mientras que desde esa fecha hasta el 31 de octubre fueron 93.000.

Entre otras cuestiones, Reloex extiende las garantías en circunstancias excepcionales ampliando la forma de acreditar la condición de víctima de violencia de género y creando la autorización para víctimas de violencia sexual, e incluye la autorización de residencia temporal en atención a razones humanitarias a los ascendientes de las mujeres víctimas de violencia de género y sexual.