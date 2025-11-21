Los líderes de la UE abordarán el plan de paz de EEUU para Ucrania durante cumbre del G20

"Se hizo público un plan de 28 puntos. Debatiremos la situación tanto con los líderes europeos como con los dirigentes presentes aquí, al margen del G20", aseguró Von der Leyen en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la víspera de la cumbre del G20 que tendrá lugar este fin de semana en Johannesburgo.

"También me pondré en contacto con el presidente (Volodímir) Zelenski para tratar esta cuestión. Lo importante es un principio clave que siempre hemos defendido: nada sobre Ucrania sin Ucrania", remarcó.

No obstante, Costa subrayó que la UE no ha recibido "ninguna comunicación oficial" sobre el supuesto plan que Estados Unidos ha elaborado en secreto con Rusia.

Aún así, aseguró que la UE sigue "plenamente comprometida" con apoyar a Ucrania "sobre la base de los principios de la carta de las Naciones Unidas".

El plan de paz diseñado por EE.UU., tal y como se ha publicado por muchos medios, plantea que Kiev limite su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos tras la guerra, descarte incorporarse a la OTAN y se retire del territorio que aún controla en el este del país, en la región oriental del Donbás, que quedaría tras el conflicto como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa.

La oficina de Zelenski señaló en un comunicado que el mandatario recibió el plan de manos de funcionarios estadounidenses y que esperaba conversar con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre las oportunidades diplomáticas.

No obstante, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente que ése sea el contenido del documento respaldado por Washington, que, según informaciones de prensa, habría sido delineado entre emisarios de la Casa Blanca y del Kremlin antes de ser presentado a Kiev.