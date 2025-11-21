Los trabajadores de Inditex se movilizan por una participación en los beneficios del grupo

Se trata de un "gesto de visibilización" de las plantillas "después de agotar otras vías", como cartas a la dirección y peticiones en cada reunión, señalan los sindicatos en una nota, mintras que la multinacional aseguró a EFE que, "por el momento", no va a emitir comentario alguno sobre el anuncio sindical.

Los sindicatos firmantes pertenecen a Alemania (ver.di), Italia (Filcams-CGIL, UILTuCS-UIL, Fisascat-CISL), Bélgica (CNE-CSC), Portugal (Cesp-CGTP), Luxemburgo (OGBL), Francia (CFTC) y España (Federaciones de Servicios e Industria-CCOO y FeSMC-UGT).

En España, representantes de los sindicatos se concentrarán a mediodía en centros de Madrid y Barcelona, justo el día que comienza la campaña de rebajas del 'Black Friday'.

Las otras ciudades europeas en donde se llevará a cabo la reivindicación son Bruselas, Luxemburgo, Lisboa y Viana do Castelo (Portugal), París, Roma, Milán y Palermo (Italia); y Constanza, Stuttgart y Múnich (Alemania).

El Comité de Empresa Europeo (CEE) afirma que "late con fuerza el deseo de un reconocimiento del esfuerzo" de las plantillas "que vaya más allá de las palabras de agradecimiento".

Añaden que los buenos resultados económicos del Grupo Inditex "no son únicamente fruto de una buena gestión empresarial, sino también, como suele mencionarse desde la compañía, del esfuerzo y el compromiso de todos los trabajadores" que forman el grupo.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone una subida del 9 % interanual, que le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord.

En el primer semestre fiscal (febrero a julio) de este año, el grupo textil, propietario, entre otras firmas, de Zara, anotó un beneficio neto récord de 2.791 millones, lo que supuso un modesto avance del 0,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024.