Macron, Merz y Starmer piden el acuerdo de la UE y la OTAN en las decisiones sobre Ucrania

Este es el principal mensaje divulgado por el Elíseo, claramente en dirección a Estados Unidos aunque no se nombre explícitamente a ese país, sobre la conversación telefónica que mantuvieron Macron, Merz y Starmer con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Tras las filtraciones del plan de paz diseñado por Washington, que obligaría a Ucrania a cesiones de una parte de su territorio y a limitar su ejército y sus capacidades militares, así como sus alianzas, los cuatro mandatarios europeos reafirmaron "su compromiso indefectible en favor de una paz justa y duradera".

Además, hicieron hincapié -según la presidencia francesa- en que "cualquier solución debe implicar plenamente a Ucrania, preservar su seguridad y garantizar su seguridad futura".

Macron recibió el pasado lunes a Zelenski en París para reiterar su respaldo a Kiev, que se concretó con una carta de intenciones con vistas a la compra por parte de Ucrania de material militar francés, en particular cien cazas de tipo Rafale.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante esa visita, los dos presidentes visitaron, en un fuerte del Mont Valérien, el estado mayor de la coalición de voluntarios, de la que forman parte 34 países que preparan garantías de seguridad para Ucrania para el caso de que se llegara a un alto el fuego con Rusia.