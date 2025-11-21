Manifestantes franquistas claman contra la democracia española

Los manifestantes calificaron al sistema democrático de "genocida" y reivindicaron la figura de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, partido de orientación fascista y único legal de la dictadura franquista.

Agrupaciones de ultraderecha, como Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS o España 2000, congregaron a varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes, para recordar los 89 años de la muerte de Primo Rivera y 50 de la de Franco, que se cumplieron el jueves..

Durante la concentración criticaron la ley de memoria democrática y el bipartidismo por permitir que "la violencia inmigrante, la gestión sanitaria, el aborto o la eutanasia" estén generando "un genocidio" en España.

Con vigilancia de agentes antidisturbios, los manifestantes tienen previsto partir hacia la sede del Partido Popular (conservador), desde donde se dirigirán después a la del Partido Socialista, que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los manifestantes ondearon banderas de España y algunas de la época franquista, además de muchos símbolos de Falange.