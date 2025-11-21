Modi viaja al G20 con una agenda centrada en la deuda del Sur Global y la crisis climática

Antes de viajar, Modi calificó la cita como "particularmente especial", al subrayar que marca un hito para África y da continuidad al impulso logrado en 2023, cuando la India presidió el grupo y acogió la cumbre de Nueva Delhi, durante la cual la Unión Africana ingresó como miembro permanente.

El mandatario señaló que la cita de Johannesburgo será una oportunidad para abordar los principales desafíos globales bajo el lema "Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad", con el que Sudáfrica pretende consolidar los avances de las cumbres previas en Nueva Delhi y Río de Janeiro.

"Presentaré la perspectiva de la India en la Cumbre, en consonancia con nuestra visión de 'Vasudhaiva Kutumbakam' y 'Una tierra, una familia y un futuro'", declaró Modi este viernes en un comunicado difundido por su oficina.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, el primer ministro participará en las tres sesiones principales del foro, centradas en el crecimiento inclusivo, la innovación tecnológica, la resiliencia económica y la respuesta al cambio climático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La India llegará además con una prioridad clara: promover mecanismos más eficaces y transparentes para aliviar la deuda externa de los países de ingresos bajos, cuya capacidad de inversión en servicios básicos se ha visto cada vez más restringida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno indio insistirá también en la necesidad de una transición energética "justa", que tenga en cuenta las prioridades de desarrollo de las economías emergentes, como ya declaró en la COP30 en Belém (Brasil). La posición de Nueva Delhi se ha reforzado tras una serie de eventos climáticos extremos sufridos en los últimos años, como olas de calor, inundaciones monzónicas y ciclones más intensos.

Durante su estancia en Sudáfrica, Modi asistirá a la sexta cumbre del foro India-Brasil-Sudáfrica (IBSA) y mantendrá reuniones bilaterales con otros líderes. Además, expresó su intención de reunirse con la numerosa diáspora india residente en el país, una de las mayores comunidades indias en el extranjero.