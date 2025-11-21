ONG Consejo Noruego de Refugiados alerta que conflicto frena avances de la paz en Colombia

"La persistencia del conflicto no debe, bajo ninguna circunstancia, interrumpir el acceso a la asistencia humanitaria ni violar el derecho a la libre circulación de la población civil", expresó el director de país de NRC Colombia, Giovanni Rizzo, citado en un comunicado de ese organismo.

La organización señaló que los grupos armados siguen imponiendo sus propias reglas en algunas zonas rurales del país, además de que su crecimiento está aislando cada vez más a la población civil.

Entre enero y septiembre de 2025, al menos 1,3 millones de personas se han visto afectadas por las restricciones que imponen los grupos armados ilegales en Colombia.

Para conmemorar el noveno aniversario del acuerdo de paz, que fue firmado el 26 de noviembre de 2016 por el Gobierno y la guerrilla de las FARC, el NRC pidió a los actores armados que respeten el acceso humanitario sin restricciones y se garantice la libertad de movilidad de la población civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También instó al Estado a hacer un mayor esfuerzo para garantizar la protección de la población en las zonas donde los grupos armados no estatales tienen presencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este año, en el oriente del país, una familia de siete personas fue confinada forzadamente dentro de su territorio por grupos armados. Tuvieron que subsistir con un solo racimo de plátanos verdes durante casi cuatro semanas, sin acceso a agua potable segura y la educación de sus hijos tuvo que ser suspendida", expresó Rizzo.

Agregó que "este es solo un ejemplo de las medidas extremas utilizadas por los grupos armados para empujar a una población ya vulnerable al límite de la supervivencia" y lamentó que "esta situación se repite en comunidades rurales del país".

El Consejo Noruego de Refugiados, citando "informes recientes" de organizaciones sociales, señaló que el número de miembros de los grupos armados se ha cuadruplicado durante el período de implementación del acuerdo de paz, pasando de 6.500 en 2017 a más de 25.000 en 2025.

Esta situación, según el NRC, explica el aumento en el número de personas desplazadas, que pasó de 139.000 en 2017 a más de 388.000 en 2024.

"Garantizar la ayuda humanitaria y el acceso a la población civil afectada por el conflicto no es una opción, sino la condición previa sobre la cual se debe construir cualquier esfuerzo por una paz duradera", señaló Rizzo.