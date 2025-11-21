ONG venezolana alerta un "nuevo intento de suicidio" en cárcel y pide investigar denuncias

A través de su cuenta en X, la organización indicó que recibió testimonios que dan fe de que Juan David Gutiérrez Medina, de 21 años, "fue socorrido" el pasado lunes y posteriormente trasladado a enfermería por los custodios del penal sin que se conozca, subrayó, su estado actual de salud.

"Los dos compañeros de celda de Juan David fueron trasladados al área de castigo conocida como 'el tigrito' por reclamar atención urgente para la víctima, quien cumplía años ese día", aseguró la organización no gubernamental.

El OVP señaló que esta situación se produjo en medio de un apagón en una torre del penal, donde se encuentran personas que fueron detenidas durante la crisis política que se desató tras las presidenciales de 2024, cuando la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección al actual presidente Nicolás Maduro.

La ONG exigió al Gobierno venezolano que "cese la tortura psicólogica, los castigos y las amenazas contra los detenidos poselectorales y sus familiares" e instó al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a "investigar las denuncias públicas de los familiares, así como a agilizar las revisiones de las causas de los detenidos arbitrariamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto pasado, Machado, nombrada nobel de la Paz 2025, advirtió que nueve presos políticos recluidos en Tocorón "han intentado suicidarse" a causa, aseguró, del "trato despiadado que sufren y la depresión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La líder opositora alertó entonces sobre el deterioro de "la salud mental de muchos de los presos" que están en ese centro de reclusión, intervenido en 2023 por el Gobierno y convertido el año pasado en una prisión para albergar a personas acusadas de ser "guarimberos" (manifestantes violentos).