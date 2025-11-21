Ozuna y Beéle lanzan 'Enemigos', avance de su esperado álbum de colaboración 'STENDHAL'

Miami (EE.UU.), 21 nov (EFE).- Ozuna y Beéle lanzaron este viernes el tema 'Enemigos', avance de su esperado álbum de colaboración 'STENDHAL', un proyecto musical que promete redefinir la fusión entre la música urbana, el afrobeats y los ritmos caribeños y que se publicará el próximo 5 de diciembre.