Partido de Machado convoca marcha mundial "por libertad" en vísperas de entrega del Nobel

En un comunicado de prensa, la formación política señaló que la marcha "en varias ciudades" del mundo es parte de una serie de actividades previstas "para homenajear la lucha de los venezolanos por la libertad".

"A pesar de que hubo intentos de impedir que los venezolanos homenajearan a Machado con la Marcha de las Antorchas, esta actividad no solo se realizará en Venezuela, sino alrededor del mundo", expresó VV, en referencia a la decisión del Consejo de la Paz noruego de no organizar la tradicional procesión por el centro de Oslo debido al desacuerdo de sus integrantes con la elección de la dirigente opositora, quien permanece en la clandestinidad.

El partido indicó que la convocada marcha "en todo el mundo" forma parte de un movimiento denominado 'El Nobel es nuestro', que, explicó, nace con el fin de simbolizar que "el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero" y busca transformar el premio "en un megáfono global que proyecte la causa venezolana".

Además, afirmó que, mientras el Gobierno de Nicolás Maduro "intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo".

VV también anunció un encuentro de venezolanos en Oslo el mismo 10 de diciembre con "registro previo" y la inauguración, el día siguiente, del "Museo de María Corina Machado".

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público 'NRK', que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice su seguridad y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país suramericano.

Machado declaró el pasado octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar Venezuela debía ser "libre" y señaló que mientras Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.