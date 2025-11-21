Pedro Sánchez viaja a la cumbre que consolidará a España como invitada permanente del G20

Y es que va a quedar por escrito que España tiene el estatus de país invitado, desde 2008, en este foro internacional integrado por los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), además de Rusia; once países en vías de industrialización (Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Turquía y Sudáfrica, que ostenta en 2025 la presidencia del G20); la Unión Europea y la Unión Africana.

En la cita del G20 que se desarrollará en Johannesburgo entre el sábado y el domingo, el presidente español, que después irá a Angola para asistir a la cumbre Unión Europea-Unión Africana (UE-UA), defenderá no dar ni un paso atrás en la defensa del derecho internacional, la ayuda al desarrollo y ante la emergencia climática pese a actitudes como la de Estados Unidos.

Fuentes del Gobierno español reconocen el difícil contexto en el que se desarrolla la cumbre y el carácter descafeinado de la misma debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido no acudir ni mandar tampoco a algún representante de su administración.

Trump lo ha decidido pese a que en 2026 le corresponde a Estados Unidos asumir la presidencia del G20 y organizar, en consecuencia, la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno y las reuniones ministeriales previas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros líderes como el chino Xi Jinping, el ruso Vladímir Putin, el argentino Javier Milei o la mexicana Claudia Sheinbaum tampoco irán a Johannesburgo, pero sus países sí estarán representados por otras autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, a diferencia de otras ocasiones, no habrá una declaración final consensuada y se prevé que sólo haya, a modo de resumen, un documento de la presidencia sudafricana.

El Gobierno de Pedro Sánchez respalda los asuntos prioritarios que Sudáfrica ha querido impulsar durante su presidencia del G20, como el impulso de la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad, y reconoce su frustración ante el hecho de que no hayan podido debatirse más a fondo.

Aunque no haya declaración final, sí se prevé que salgan adelante una serie de informes, entre ellos uno de especial relevancia para España sobre el funcionamiento del G20 al cumplirse la 20 edición de este foro.

En el mismo se ha conseguido que, aunque España ya era un país invitado permanente del G20 desde 2008, ahora va a quedar consolidado por escrito ese estatus.

El Ejecutivo español explica que ese estatus sitúa a España en la práctica como si fuera no un invitado permanente, sino un miembro más de este foro, exceptuando el derecho de organizar las cumbres.

Habrá tres sesiones en la cumbre, una sobre crecimiento económico, otra sobre desigualdad y una tercera sobre resiliencia climática, y Pedro Sánchez intervendrá en las dos primeras.

Sánchez intervendrá en las sesiones del G20 del sábado y el domingo, y mantendrá una serie de reuniones bilaterales con otros líderes que aún se están concretando.

Después, viajará desde Johannesburgo a Luanda, la capital de Angola, para asistir el lunes a la cumbre UE-UA, una cita a la que el Gobierno español otorga gran importancia en el marco del reforzamiento de las relaciones de Europa con otras regiones.

Más de 80 delegaciones de países europeos y africanos estarán presentes en la capital angoleña para abordar una serie de prioridades sobre seguridad, movilidad, prosperidad y multilateralismo, asunto éste último sobre el que versará la intervención del presidente del Gobierno ante el plenario de la reunión.

En el capítulo de seguridad, el Ejecutivo español da especial importancia a la necesidad de atender la situación en la región del Sahel, y en el de cooperación, resalta la relevancia de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea para contribuir al desarrollo de sus países socios, entre ellos los del continente africano, y en la que España participa en diversos programas.