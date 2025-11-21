Peña inaugura una nueva zona de embarque en el principal aeropuerto de Paraguay

Durante el acto, el gobernante destacó que la infraestructura inaugurada permitirá agilizar el ingreso de pasajeros.

"El sueño que tenemos es todavía mucho más grande, esto es apenas una parte", agregó Peña desde la terminal aérea, ubicada en la ciudad de Luque (centro), vecina de Asunción.

La construcción de la nueva zona de embarque y su equipamiento tuvo un costo de cerca de 56 mil millones de guaraníes (unos 7,9 millones de dólares al cambio actual), dijo a EFE una fuente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

El espacio dispone de máquinas de rayos X de "alta tecnología", un sistema automático de bandejas, casillas de control migratorio, áreas de espera "más amplias", además de "servicios elementales renovados", destacó durante la ceremonia el director de la Dinac, Nelson Mendoza.

El funcionario anticipó que para febrero incorporarán "más tecnología", puertas inteligentes y dos nuevos equipos de rayos X, con el objetivo de lograr "el doble de capacidad" de atención a pasajeros.

Hasta septiembre pasado, transitaron más de 975.000 pasajeros por el aeropuerto Silvio Pettirossi, aseguró la Dinac en un comunicado.

La inauguración se da un día antes de la final de la Copa Sudamericana de fútbol, entre el club argentino Lanús y el brasileño Atlético Mineiro, que se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, la capital paraguaya.