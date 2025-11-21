Policía rescata a alcalde de población colombiana secuestrado cerca de Bogotá

La operación permitió, además, la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de participar en el hecho, explicó la Policía en un comunicado.

Rocha había viajado a Bogotá para realizar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, una oferta que llamó su atención y que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha.

"Al llegar al lugar, el alcalde fue intimidado y privado de la libertad", detalló la Policía.

Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que él mismo pedía que le enviaran cien millones de pesos (unos 27.000 dólares), sin argumentos sólidos que justificaran el monto.

Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el grupo antisecuestro de la Policía, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero.

Gracias a labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar a Rocha en un parqueadero de Soacha.

Hasta allí llegó el equipo operativo, que ingresó de manera controlada y lo rescató sin que sufriera ningún tipo de lesión.

En el lugar fueron capturados inicialmente dos hombres, quienes se encontraban custodiando al mandatario local.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la liberación, ciudadanos del sector alertaron que otras personas habían escapado por el techo del establecimiento, las cuales luego fueron capturadas.

En el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego, balas, cinco teléfonos móviles, entre otros elementos.