Rusia critica resolución contra Irán de agencia nuclear de la ONU

"Consideramos esta provocativa iniciativa del bloque occidental como un grave golpe a la confianza internacional en el sistema de garantías del OIEA y en el régimen mundial de no proliferación nuclear”, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en un comunicado.

Zajárova agregó que "no existían motivos para que la Junta de Gobernadores del OIEA adoptara medidas de emergencia con respecto a las inspecciones en Irán".

"Creemos firmemente que la cooperación nuclear pacífica con Irán debe llevarse a cabo en las mismas condiciones que con otros Estados no nucleares que cumplen concienzudamente sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear", afirmó.

Teherán describió previamente como "antiiraní" y un "abuso flagrante del organismo internacional" la resolución, presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, y que fue aprobada con 19 votos a favor, tres en contra (China, Rusia y Níger) y doce abstenciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La resolución pide a Irán "cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales" ya que los inspectores del OIEA no tienen acceso a las instalaciones nucleares iraníes atacadas en junio por Estados Unidos e Israel, ni información acerca de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las autoridades iraníes, la resolución que les exige más transparencia no hace mención de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra siete de las principales instalaciones atómicas iraníes, lo que consideran la causa de la actual situación.

Naciones Unidas reimpuso sanciones internacionales contra Irán por su programa nuclear a finales de septiembre, una medida promovida por Alemania, Francia y Reino Unido.

Rusia, por su parte, siempre ha defendido el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear.