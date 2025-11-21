Rusia derriba 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y la anexionada Crimea

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 20 de noviembre y las 07:00 del 21 de noviembre con hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 33 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante volvieron a comunicar que a las 08:00 habían interceptado seis drones más en territorio ruso.

Las regiones más afectadas fueron Rostov (10), Smolensk (siete) y Bélgorod (seis).

También derribaron cuatro drones sobrevolando las regiones de Krasnodar, otros cuatro sobre la península ucraniana de Crimea (anexionada por Rusia en 2014), dos en Vorónezh y uno en Astracán.

Además, cinco drones fueron destruidos sobre el mar Negro.

En la región de Krasnodar fueron heridas dos personas a causa de la caída de restos de drones derribados.

"Dos personas resultaron heridas en Slaviansk del Kubán debido a la caída de restos de un dron. Fueron hospitalizadas y están recibiendo toda la atención médica necesaria", reza el comunicado de la administración regional a quien cita TASS.

Ayer, Defensa informó haber derribado 65 drones ucranianos.