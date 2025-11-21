Rusia dice haber tomado 16 localidades ucranianas en la última semana

El mayor éxito fue la conquista este jueves de Kúpiansk, importante nudo de comunicaciones, a lo que hay que sumar el control casi total de Vovchansk, con lo que Moscú avanza en la creación de una franja de seguridad en la región de Járkov.

Con todo, donde más progresaron las unidades rusas fue en Zaporiyia, zona del frente que estuvo estancada durante muchos meses, y en Dnipropetrovsk, donde tomaron tres localidades.

En total, según informó la víspera el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, los rusos han tomado más de 230 kilómetros cuadrados en esas dos regiones.

Además, las tropas rusas han conquistado en los últimos siete días varias localidades en Donetsk, donde Moscú dice haber ocupado ya el 75 % del bastión de Pokrovsk, el principal objetivo de la actual ofensiva.

Estos avances coincidieron con la filtración de un plan de paz de 28 puntos elaborado por Estados Unidos y que generales estadounidenses presentaron el jueves en Kiev al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El líder ruso, Vladímir Putin, que se niega a declarar un alto el fuego en Ucrania, respondió al plan el jueves desplazándose a un puesto de mando de la agrupación militar Západ (Oeste).