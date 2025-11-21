Sanz, Trueno, Camilo y Fonseca ofrecen sus estrenos musicales como obsequios navideños

Así mismo, la argentina María Becerra publicó su tercer álbum, 'Quimera'; la pareja Camilo y Evaluna, y Fonseca se inspiraron en la Navidad para nuevas canciones, y el puertorriqueño Ñejo compartió su segundo álbum.

La colombiana Fariana, por su parte, estrenó también nuevo disco, su compatriota Juan Duque presentó un reguetón, y Deorro se unió a los mexicanos 'La Adictiva'

La superestrella española Alejandro Sanz lanzó '¿Y ahora qué +?', el álbum que amplía el EP que compartió a mediados de año, con seis temas inéditos y colaboraciones con artistas como Rels B, Carín León y Elena Rose; entre ellos 'No me tires flores' y también 'Las guapas', que interpretó en los Grammy Latinos 2025, donde además se llevó dos premios y elevó a veinticuatro su total de reconocimientos recibidos en la historia de los galardones.

El rapero argentino Trueno, ganador del Grammy Latino 2025 a mejor canción de rap/hip-hop por 'Fresh', publicó el EP 'Red Bull Symphonic', una recopilación de éxitos como 'Mamichula', 'Real Gangsta Love' y 'Tranky funky', grabados en vivo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires junto a una orquesta de cuarenta músicos, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar un espectáculo de este formato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fonseca estrenó la temporada navideña con el sencillo 'Celebrar', con ritmos tradicionales como el vallenato que reivindica la gratitud: "Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos", afirmó el cantautor colombiano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'La nena de argentina', María Becerra, publicó 'Quimera', su tercer álbum de estudio, en el que adopta varios alter egos, inspirándose en la criatura híbrida e inclasificable de la mitología griega, para explorar distintas identidades, emociones, estéticas y universos musicales: Shanina (dragón), Gladys (cabra), Jojo (león) y Maite (águila).

El colombiano Camilo y la venezolana Evaluna se unieron en 'Navidad en cada esquina', una versión en español del clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas', interpretada originalmente por Bing Crosby, que ahora incorpora referencias sonoras a Colombia, Venezuela y Estados Unidos, países entre los que la pareja han desarrollado su historia personal y artística.

El puertorriqueño Ñejo lanzó 'Yo soy la fama Vol.2', la continuación de su primer álbum homónimo de 2014 y tras la separación del dúo que formaba con Dalmata, en el que reúne a artistas de distintas generaciones del reguetón, situados entre Puerto Rico, Colombia, España y México, y que llega tras el éxito de 'Princesa', con el colombiano Feid.

La colombiana Fariana estrenó su nuevo disco, 'Música para bailar', un proyecto que celebra los ritmos caribeños y el merengue que marcaron su infancia y sus primeros pasos en la industria, a partir de diez temas, entre ellos 'Me muevo' y 'Sabré olvidar, un homenaje al ícono colombiano Joe Arroyo.

El cantante colombiano Juan Duque presentó 'Rayitos', un reguetón lento y romántico, donde imagina un escenario en el que el dinero no fuera un problema y solo importara vivir el momento con el amor de tu vida.

El productor y DJ estadounidense Deorro, quien ha trabajado con Pitbull y Thalía, se unió al grupo mexicano La Adictiva para el estreno de 'El tomate', que fusiona ritmos electrónicos y de banda sinaloense, tras sus recientes lanzamientos 'Tranki', junto a Alexia Mariel y Rayben, y 'Vamos a la playa (remix)', con Sammy & Lesen y Loona.