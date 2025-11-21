Sheinbaum reconoce escaso crecimiento de México pero destaca economía “sólida”

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el menor dinamismo económico no está relacionado con factores internos o con reformas impulsadas por su administración, como acusan sus opositores, sino con “múltiples variables externas”, entre ellas la desaceleración económica en Estados Unidos, principal socio comercial de México.

“No tuvimos tanto crecimiento este año por muchas razones. No tiene que ver, como dicen nuestros adversarios políticos, con la reforma al Poder Judicial. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum señaló que la caída de la demanda estadounidense, particularmente de automóviles, ha reducido las exportaciones mexicanas del sector, una de las principales ramas de la economía nacional.

La presidenta destacó que, aun con el menor crecimiento del PIB, otros indicadores muestran fortaleza económica.

“Está aumentando el empleo. 2025 fue el año de mayor número de empleos históricos en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante”, subrayó.

La jefa de Estado añadió que la reciente incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social es un avance que “no lo mide el PIB”, pero sí refleja bienestar.

Sheinbaum cuestionó que el PIB sea el indicador dominante para evaluar la economía, al señalar que no refleja mejoras en educación, reducción de la desigualdad ni avances en derechos sociales.

“¿Cómo mide el PIB si hay más número de personas con educación superior o con preparatoria o que saben leer y escribir? ¿Cómo mide el PIB la disminución de la desigualdad? No lo mide”, argumentó.

A pesar del menor crecimiento, Sheinbaum sostuvo que existe confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros; y aseguró que la fortaleza del peso y la elevada inversión extranjera directa son señales de estabilidad.

“Eso quiere decir que el peso está bien, que no ven riesgos en el peso en México, si no, no estarían pues comprando pesos”, dijo.

La mandataria resaltó además las oportunidades derivadas de la integración económica con Estados Unidos y del tratado comercial en América del Norte, cuya revisión -prevista para 2026- considera que traerá “mayor certidumbre” para el capital extranjero.

Aunque la industria automotriz podría perder dinamismo, sectores como la electrónica están creciendo con fuerza gracias al fenómeno de relocalización de cadenas productivas, señaló

Sheinbaum afirmó ser “muy positiva” sobre el cierre económico de 2025 y el comportamiento del país en 2026, al asegurar que su Gobierno impulsará un programa amplio de inversión pública y esquemas de financiamiento para proyectos estratégicos. “Hay confianza y va a haber más”, garantizó.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística de México ajustara al -0,2 % trimestral el retroceso definitivo del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, tras estimar en octubre que había caído el -0,3 %.

De acuerdo a analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil y estima un crecimiento de apenas el 0,5 % en 2025.