Sube a 31 el número de muertos en el ataque ruso a la ciudad ucraniana de Ternópil

Según dijo el jefe de la Policía en la región homónima de la que Ternópil es capital, Serguí Ziubanenko, las últimas tres víctimas fueron encontrados muertas entre los escombros de uno de los dos edificios destruidos por el ataque ruso.

Los tres fallecidos son una madre con sus dos hijos.

El impacto del misil tuvo lugar alrededor de las 7.00 (5.00 GMT) de la mañana del miércoles y su objetivo fue un edificio entero de viviendas que resultó dañado cuando muchos de los residentes se encontraban aún en la cama.

Alrededor de un centenar de personas, entre ellos 18 niños, resultaron heridas en este ataque ruso.

Varios residentes en la zona del impacto siguen desaparecidos, por lo que el número de muertos podría subir antes de que concluyan las labores de rescate.