Suecia pide la participación de Ucrania en el plan de paz negociado por EEUU y Rusia

"Va lejos en una dirección que beneficia los intereses rusos", dijo Kristersson en rueda de prensa en Estocolmo.

El plan de paz diseñado por EE.UU. con Rusia pide a Kiev, entre otras cosas, limitar su Ejército a un máximo de 600.000 hombres tras la guerra, descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y exige la retirada del país invadido del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, zona que quedaría desmilitarizada y de facto reconocida internacionalmente como rusa.

Las otras dos regiones en disputa, Jersón y Zaporiyia, quedarían bajo control de cada uno de los bandos según la partición que marque la línea del frente en el momento del cese de las hostilidades, según el documento, del que dio cuenta la víspera el medio estadounidense Axios.

"Ucrania debe participar y negociar sobre la propia Ucrania, y Europa debe participar y negociar sobre la seguridad europea. Son dos puntos centrales, independientemente de cómo luego se analicen los distintos puntos de lo que ha salido hasta ahora", afirmó el jefe del Gobierno sueco.

Kristersson dijo que mantiene contactos "intensos" con sus colegas nórdicos y bálticos sobre la cuestión y resaltó que todavía existen muchos interrogantes sobre la propuesta.